Североморск, Мурманская область, 12 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На Северном флоте начались масштабные командно-штабные учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-служба флота.

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В учениях принимают участие 900 военнослужащих и свыше 80 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300.

«Основная задача учений — это обеспечение противовоздушной обороны пунктов базирования флота и объектов промышленной и экономической деятельности на Крайнем Севере России», — отметил генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФСБ заявили о росте количества обстрелов территории России со стороны ВСУ.