* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 12 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. После запуска талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Twitter кампании «Единый Афганистан» представитель Фронта национального сопротивления написал, что единый Афганистан и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несовместимы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Али Мейсам Назари обвинил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деятельности по раздроблению Афганистана.

В ответ на масштабную кампанию «Остановите геноцид хазарейцев» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно начали свою кампанию «Единый Афганистан». Похоже, официальные лица и сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) интерпретировали кампанию протеста против убийств хазарейцев как оппозицию национальным интересам.

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Ссылаясь на хештег талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Назари написал: «Единственный хештег, который они должны использовать, это — «Афганистан разделён», потому что они работают над тем, чтобы это произошло».

Он обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в углублении социальных и политических разногласий за прошедший год.

По словам Назари, «объединённый Афганистан и террористическое правление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречат друг другу».