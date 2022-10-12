Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Государственный обвинитель запросил у суда 9,5 лет колонии Данилу Коту, который решил отомстить своей бывшей возлюбленной — школьнице — и плеснул ей в лицо серную кислоту в центре Петербурга, сообщили 12 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Даниил Кот в суде объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, как вечером 10 декабря 2021 года 24-летний Даниил Кот (ранее звался Даниял Талибов) вылил на 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника серную кислоту. Молодой человек получил легкие травмы, а у девушки диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц глаз. Свои действия молодой человек объяснил аффектом, хотя эксперты и в суде аффекта не установили.

«Я никогда в жизни не поднимал руку на девушек и чтобы дошло до такого, много факторов повлияло. Мне жаль», — сказал подсудимый, добавив, что хотел залить затылок, а не лицо.

12 октября в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу. Государственный обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в колонии общего режима.

«Также просил удовлетворить иск на 20 000 000 рублей», — уточнили в ОПС.

Защита обвиняемого в свою очередь просила минимально возможное наказание. Сам подсудимый не просил ничего.

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