Ясиноватая, ДНР, , 13:21 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) был обстрелян со стороны бандеровцев. Об этом 12 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что киевские нацисты обстреляли Ясиноватую в 12:55 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 122 мм, а также использовав крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты подвергли обстрелам Куйбышевский район Донецка и Макеевку.