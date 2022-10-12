Москва, , 13:19 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович — на стороне России, и он более объективен, чем премьер-министр страны Андрей Пленкович. Об этом 12 октября заявил бывший футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович.

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В одном из первых интервью после начала военной операции я сказал, что всё не так, как нам говорят (в Европе). Потому что НАТО продолжает расширяться, несмотря на обещания так не делать», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

«Процентов 80 сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю. Ну, это как всегда. А потом — через месяц — высказался наш президент и говорил примерно то же самое, что и я. Потому что президент, в отличие от премьера, у нас немного объективнее — и он на стороне России», — сказал Дуймович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуймович заявил, что недопуск российских футбольных клубов и сборных к международным турнирам является беспределом, а ФИФВ и УЕФА проявили лицемерие.

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