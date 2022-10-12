Париж, , 13:18 — REGNUM Сильви Берманн, бывший посол Франции в Москве, заявила, что не думает, что Россия собирается атаковать другие страны, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Он [президент России Владимир Путин] не собирается нападать на другие европейские страны или другие страны НАТО, он не сумасшедший. Рисков нет», — заявила Сильви Берманн.

«НАТО приняло решение усилить восточный и южный фронт. Но по известному с древности принципу: хочешь мира — готовься к войне», — добавила бывший посол Франции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню официально квалифицировал французское военное присутствие на восточном фланге НАТО как «операции в Восточной Европе».

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