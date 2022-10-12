Старый Оскол, Белгородская область, 12 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Экспозицию, посвящённую истории Великой Отечественной войны, можно будет увидеть 19 и 20 октября. В девяти тематических вагонах размещены реалистичные скульптуры, установлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, которые дополняют выставку звуком и светом, погружают зрителей в атмосферу военных лет. Оформить билет и пройти предварительную регистрацию необходимо на сайте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, «Поезд Победы» первая в мире подобная инсталляция, размещённая в движущемся составе поезда.