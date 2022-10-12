Уфа, 12 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества, Ордена генерала Шаймуратова Данису Рыбакову открыли в одном из сел Башкирии. Об этом 12 октября сообщил глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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«Ефрейтор контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации Рыбаков Данис Александрович героически погиб при исполнении боевого долга во время спецоперации на [территории б. УССР]. Погиб, защищая Отечество, защищая мирное население Донбасса», — сообщил глава района.

Суфиянов напомнил, что в июле 2022 года кадетскому классу школы №3 с. Серафимовский было присвоено имя Даниса Рыбакова.

«Жизнь и подвиг Даниса Рыбакова всегда будут примером для всех нас. Примером беззаветного служения Родине и верности воинской присяге. Память о Данисе Рыбакове будет жива в сердцах родных, близких и земляков. Вечная слава герою, павшему за Россию!» — подчеркнул чиновник.

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