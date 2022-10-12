Томск, , 13:15 — REGNUM В Томской области отмечают рост платёжной дисциплины населения. Так, просроченная задолженность жителей за газ в сентябре снизилась на 31,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед началом отопительного сезона около 3,9 тыс. потребителей погасили свои долги на сумму 4,6 млн рублей. 90% должников оплатили счета после получения уведомлений о предстоящем отключении.

«Тем, кто проигнорировал уведомления, было приостановлено газоснабжение. При этом более 35 отключенных потребителей оплатили задолженность, подача газа им восстановлена», — отметили в администрации.