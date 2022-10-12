Южно-Сахалинск, , 13:15 — REGNUM На Сахалине 12 октября более чем на один рубль поднялась цена на дизельное топливо на АЗС, написало ИА Сах. ком. Предыдущее подорожание на 80 копеек было зафиксировано две недели назад.

На АЗС 40.мвд.рф

Читайте также: Во Франции арестовали пять человек, которые тайно продавали бензин

Стоимость литра дизтоплива увеличилась с 61,65 рубля до 62,85.

Отмечается, что ценник на бензин не изменился — литр АИ-92 стоит 51,1 рубля, АИ-95 — 52,8 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Валь-де-Марн были арестованы пять человек за то, что они тайно продавали бензин.