Южно-Сахалинск, 12 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На Сахалине 12 октября более чем на один рубль поднялась цена на дизельное топливо на АЗС, написало ИА Сах. ком. Предыдущее подорожание на 80 копеек было зафиксировано две недели назад.

40.мвд.рф На АЗС

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Стоимость литра дизтоплива увеличилась с 61,65 рубля до 62,85.

Отмечается, что ценник на бензин не изменился — литр АИ-92 стоит 51,1 рубля, АИ-95 — 52,8 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Валь-де-Марн были арестованы пять человек за то, что они тайно продавали бензин.