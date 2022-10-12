Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Законодательное собрание Петербурга 12 октября одобрило в первом чтении предложение городского правительства о корректировке бюджета региона на 2022 год. Рост доходов казны позволчет увеличить запланированные расходы на 74 млрд рублей и обойтись без внешних заимствований.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщает «Деловой Петербург», вице-губернатор Алексей Корабельников доложил депутатам, что доходы города в текущем году выросли на 183,9 млрд рублей, в основном за счёт налога на прибыль, кроме того, на 23 млрд рублей увеличились и неналоговые поступления в бюджет.

В связи с этим стало возможным увеличить расходы бюджета-2022 на 74 млрд рублей, половина которых пойдет на социальные нужды, резервный фонд возрастет на 15 млрд рублей, а профицит бюджета составит 30 млрд рублей.

Помимо увеличения социальных расходов, на дорожное строительство добавят 36,9 млрд рублей, на строительство школ — на 2,6 млрд рублей, на выкуп социальных объектов у застройщиков — на 1,5 млрд рублей. Более 5 млрд направят на субсидии общественному транспорту, 3,8 млрд рублей - теплоснабжающим предприятиям, один миллиард рублей - на приобретение жилья для городских очередников. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования дополнительно получит 9,4 млрд рублей.

Также будут увеличены расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан, на снижение безработицы и на проект «Безопасные качественные дороги».