Белград, , 13:11 — REGNUM Авария на нефтепроводе «Дружба» является продолжением мировой энергетической войны, заявила 12 октября вице-премьер Сербии Зорана Михайлович.

Схема нефтепровода «Дружба» Скриншот видео YouTube

Она прокомментировала утечку нефти на трубопроводе «Дружба» на территории Польши.

По словам Михайлович, то, что происходит с нефтепроводом «Дружба» выглядит как продолжение того, что случилось на газопроводе «Северный поток». Она напомнила, что «Дружба» — самый длинный нефтепровод в мире, через него идёт только российская нефть.

«Мы сначала думали, что вопрос в обслуживании, говорилось, что произошла поломка, а потом выяснилось, что это было не так, а что это была диверсия», — сказала она.

По её мнению, происшествие является частью энергетической мировой войны, в которой речь идёт о критической инфраструктуре.