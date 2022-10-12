Москва, 12 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом, заявил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эмираты играют достаточно важную роль в процессе обмена пленными между Россией и [Киевом]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели независимые переговоры.

Читайте также: Песков дал характеристику переговорам Путина с президентом ОАЭ