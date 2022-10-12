Донецк, 12 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Киевские нацисты подвергли обстрелам Куйбышевский район Донецка и Макеевку. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был произведён в 12:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:55 бандеровцы выпустил ещё три снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пензенская область в рамках шефской помощи передала Пологовскому району Запорожской области новую партию гуманитарного груза.