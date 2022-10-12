Красноярск, , 13:08 — REGNUM На единую горячую линию в Красноярском крае поступило более 15 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в краевом министерстве цифрового развития.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Горячая линия работает в Красноярском крае с 22 сентября. Получить консультацию можно, позвонив по номеру 122 и нажав кнопку «1».

По данным министерства, чаще всего красноярцы спрашивают о возрастных ограничениях и военно-учетных специальностях, подлежащих мобилизации, о медицинских показателях, связанных с отсрочкой, о льготах и социальной помощи семьям мобилизованных, региональных выплатах.

Единый контакт-центр Красноярского края 122 работает ежедневно и круглосуточно. Оператор может проконсультировать с 08:00 до 22:00. В ночное время на вопросы ответит голосовой помощник.

Также ответы на вопросы о частичной мобилизации можно получить на официальном портале «Объясняем. рф».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти Красноярского края подчеркнули, что мобилизованным жителям региона выплатят по 100 тысяч рублей.