Кабул, 12 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Ассоциация частных клиник Афганистана утверждает, что вооружённые люди, в том числе должностные лица Национального управления по контролю качества продуктов питания и лекарств правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напали на медицинский комплекс «Ариана» в Кабуле и избили ряд сотрудников этой больницы. При этом чиновники управления утверждают, что они конфисковали в этой клинике большое количество некачественных и просроченных лекарств. Об этом сообщает портал Darivoa.

Mos.ru В больнице

После того, как новость о продаже и использовании некачественных лекарств в клинике «Ариана» распространилась в социальных сетях и на неё отреагировало большое количество врачей страны, а министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что ведёт расследование этих фактов.

Фардин Гарман, глава Ассоциации частных клиник Афганистана, заявил, что официальные лица Национального управления по контролю качества продуктов питания и лекарств проникли в клинику «Ариана» под видом инспекции, и по его словам, во время осмотра больничной аптеки грубо обращались с её персоналом, а также оскорбляли и унижали директора больницы.

Гарман также сообщил, что после того, как сотрудники управления были выдворены из больницы, заместитель начальника этого ведомства вошёл в здание клиники «Ариана» с несколькими вооружёнными людьми и напал на ряд её сотрудников, включая директора.

Он утверждает, что конфликт закончился после вмешательства сил МВД и разведки, но, по словам Гармана, после этого Абдул Бари Омар, глава Национального управления по контролю качества продуктов питания и лекарств с несколькими вооружёнными людьми ворвались в здание, разоружили охрану и подвергли избиению врачей и медсестёр.

Однако Джавед Хажир, официальный представитель управления, сообщил, что после того, как сотрудники управления вошли в клинику «Ариана» для проведения расследования, они подверглись «оскорблениям, унижениям и избиению» со стороны должностных лиц больницы.

Хажир утверждает, что после этого один из сотрудников позвонил в офис и высокопоставленные чиновники Национального управления по контролю качества продуктов питания и лекарств прибыли в больницу, чтобы проверить ситуацию, но, также встретили противодействие сотрудников и охранников больницы, вплоть до «нанесения побоев».

Xconomy.com Лекарства

Хажир, отправив несколько фотографий и видео расследования и «просроченных» лекарств, заявил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), что также выявлены некоторые лекарства, употребление которых запрещено, и в настоящее время находятся в офисе управления. Изданию не удалось самостоятельно подтвердить время и место съёмки этих видео и фотографий.

Глава Афганской ассоциации частных клиник говорит, что конфликт вокруг больницы «Ариана» был доведён до сведения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, по его словам, этот вопрос расследуется на уровне его руководства.

Национальное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое недавно начало процесс изъятия просроченных и некачественных лекарств в Кабуле и других провинциях Афганистана, объявило на прошлой неделе, что оно провело проверку аптеки в частной клинике «Ариана» и выявило сотни упаковок просроченных лекарств.

В видео, опубликованном этим ведомством в «Твиттере», Абдул Бари Омар, глава управления, говорит, что в аптеке этой больницы они изъяли лекарства, употребление которых в других странах является «преступлением». Он также говорит, что, согласно результатам расследования, частная клиника «Ариана» продает пациентам много просроченных и некачественных лекарств по высокой цене.

Публикация этих видеороликов в социальных сетях вызвала крайне неоднозначную реакцию, причём ряд афганских врачей высоко оценили качество услуг клиники «Ариана», а некоторые из них назвали эту больницу «жертвой заговора».

Между тем, Шараф Заман Амр, пресс-секретарь министерства здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ответ на вопрос «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о деле больницы «Ариана» сказал: «Этот вопрос расследуется, создана комиссия, и Бог даст, мы скоро обнародуем результаты».

Несколько дней назад в социальных сетях было распространено письмо за подписью министра здравоохранения Каландара Ибада, и адресованное чиновниками министерства внутренних дел, в котором он выразил обеспокоенность по поводу нападения вооружённых людей на частную клинику «Ариана».

В этом письме Ибад обратился к МВД с просьбой пресечь действия «безответственных вооружённых людей», которые «нарушают работу больниц». Однако официальные лица министерства здравоохранения не подтвердили и не опровергли подлинность этого письма, а министерство внутренних дел ничего не сообщило СМИ по этому поводу.