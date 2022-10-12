Ягодное, Магаданская область, 12 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На дне озера в Магаданской области обнаружили самолёт времён Великой Отечественной войны.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озере

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«Воздушное судно нашла экспедиция команды «Про путешествия» в озере Майорыч Ягоднинского района. Авиаэксперт предположил, что на дне отечественный самолёт, который в годы войны «не давал нашим противникам покоя».

Доказательства находки уже есть, но поднимать самолёт начнут только в 2023 году — сейчас неподходящие погодные условия. Процесс поднятия трудоемкий, он может занять год. Специалисты предлагают использовать способ вымораживания для подъема, что бы это ни значило. Самолёт имеет историческую ценность и будет уникальным экспонатом», — сообщил телеграм-канал «Смотровая вышка».

Как сообщало ИА REGNUM, подарочное издание книги «Герои Российской Федерации» представлено в Москве.