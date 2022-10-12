Москва, , 16:20 — REGNUM Поставки газа по подорванным ниткам «Северных потоков» не осуществлялись, и это еще один аргумент в пользу того, что России не имело смысла взрывать свои газопроводы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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«Все нитки «Северных потоков» подорваны, кроме нитки «В» «Северного потока — 2». Что Россия будет делать? По этим газопроводам газ не шёл, поэтому с точки зрения изменения физического рынка газа в Европе в принципе ничего не произошло», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это является еще одним аргументом в пользу того, что России не имело никакого смысла взрывать газопроводы — вопреки мнению ряда европейских политиков и СМИ.

«России скорее уж выгодно было бы взорвать чужие газопроводы — «Baltic Pipe», или «Euro Pipe-2», который идёт из Норвегии. Либо надо было останавливать поставки по другим маршрутам — например, по [территории б. УССР], по второй нитке «Турецкого потока», поставки в Латвию, отгрузку и поставки СПГ. Я думаю, мы можем дождаться прекращения поставок газа через б. УССР, но это скорее будет ответ на те враждебные действия, что были осуществлены против нашей инфраструктуры», — заключил Митрахович.

Напомним, что ранее неизвестными были подорваны три из четырех существующих ниток российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».