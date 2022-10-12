Омск, 12 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Правоохранители в Омской области опровергли распространяемую в мессенджерах информацию об инциденте в Октябрьском районе Омска. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Интернет-мессенджеры

Фейки распространялись в родительских чатах омских школ и детских садов. В аудиозаписи, якобы, работника сферы образования, сообщалось о взрыве пластикового стакана и задержании подозрительной гражданки в районе автобусной остановки «Кинотеатр Космос».

В ведомстве отметили, что информация не соответствует действительности, и описываемых событий не происходило.

«Омская полиция обращается к гражданам: не верьте подобным фейковым материалам, перепроверяйте сомнительную информацию», — призвали граждан в управлении.