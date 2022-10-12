Москва, , 13:30 — REGNUM Законопроект о создании института по защите прав военнослужащих и военнообязанных внесли в Госдуму депутаты думской фракции «Новые люди». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан, связанные с неправомерным призывом на службу в рамках частичной мобилизации.

«Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно. Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск. А это то, что нужно сейчас для скорейшей победы», — отметил депутат Госдумы.

По задумке авторов, должность военного омбудсмена должна заключаться в создании эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, а также совершенствовании законодательства в этом направлении. Согласно документу, у омбудсмена будет право на составление запросов, направление обоснованных предложений и инициатив, сбор сведений, документов и материалов, посещение учреждений, исполняющих наказания и судов. При этом его деятельность не отменяет существующие полномочия госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих, а дополняет эти функции.

Предполагается, что военного омбудсмена будет назначать президент России на пять лет. При этом он не сможет находиться на должности более двух сроков.