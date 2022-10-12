Москва, 12 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Законопроект о создании института по защите прав военнослужащих и военнообязанных внесли в Госдуму депутаты думской фракции «Новые люди». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан, связанные с неправомерным призывом на службу в рамках частичной мобилизации.

«Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно. Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск. А это то, что нужно сейчас для скорейшей победы», — отметил депутат Госдумы.

По задумке авторов, должность военного омбудсмена должна заключаться в создании эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, а также совершенствовании законодательства в этом направлении. Согласно документу, у омбудсмена будет право на составление запросов, направление обоснованных предложений и инициатив, сбор сведений, документов и материалов, посещение учреждений, исполняющих наказания и судов. При этом его деятельность не отменяет существующие полномочия госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих, а дополняет эти функции.

Предполагается, что военного омбудсмена будет назначать президент России на пять лет. При этом он не сможет находиться на должности более двух сроков.