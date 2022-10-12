Москва, 12 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Модернизация российской мобилизационной системы обусловлена не продолжением мобилизации, а необходимостью привести эту систему в порядок. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что любое государство должно располагать эффективной системой мобилизации на случай каких-то соответствующих обстоятельств. В России не только специалисты, но и все остальные заметили определённые ошибки и недостатки этой системы.

«Это не связано с продолжением мобилизации, это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок», — объяснил Песков причины модернизации.

Сейчас будут предприняты меры по приведению мобилизационной системы в порядок, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Запланирован призыв в Вооружённые силы 300 тыс. человек.

Читайте также: Генпрокурор РФ Краснов предложил модернизировать систему мобилизации