Нижний Новгород, 12 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начал работу Координационный центр для поддержки мобилизованных и их семей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посылки

Горячую телефонную линию и пункты приема посылок для военнослужащих открыл Дом народного единства. По телефону мобилизованные и их родственники могут получить бесплатную консультацию о мерах социальной поддержки, адресной социальной и психологической помощи, взаимодействии с кредитными организациями и по другим вопросам.

Пункты приема принимают посылки для мобилизованных, которые в дальнейшем направляют в военные части и учебные центры. Посылки принимаются не только от родственников военнослужащих, но и от инициативных жителей и предприятий региона.

Принимаются новые предметы быта (термос, спальный мешок, туристический коврик, пауэрбанк, кнопочный телефон, фонарик, саперная лопатка, тепловизор, приборы ночного видения) и вещи (зимний камуфлированный костюм, зимние берцы, дождевик, белье/термобелье, перчатки, шапки, и т.ч. под каску). Также принимаются средства гигиены и лекарственные наборы, включающие обезболивающие и противовирусные препараты, антибиотики, индивидуальные перевязочные пакеты. Пункты приема посылок работают во всех районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные в армию в рамках частичной мобилизации жители Нижегородской области могут бесплатно оставить своих домашних животных в спецприютах. При этом государство возьмет на себя расходы на содержание собак, кошек и других питомцев нижегородцев.

Читайте также: Мобилизованные нижегородцы смогут оставить питомцев в приютах — бесплатно