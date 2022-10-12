Астана, 12 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы президента страны, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии республики.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается», — сказал на заседании председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Токаев направил в Центризбирком документы о его выдвижении кандидатом на досрочных президентских выборах. Выборы пройдут 20 ноября.

Читайте также: Токаев подал в ЦИК документы о выдвижении в президенты Казахстана