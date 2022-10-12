Екатеринбург, 12 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Более 200 жителей Свердловской области, которых считали ошибочно мобилизованными, вернулись домой. Об этом в ходе пресс-конференции 12 октября заявила омбудсмен по правам человека региона Татьяна Мерзлякова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мы не называем их ошибочно мобилизованными, как может себе позволить военная прокуратура. Возвращены более 200 человек. Но это люди совершенно разные. Нигде нет, что из одной семьи нельзя призывать двух-трёх человек, но мы в Свердловской области пытаемся не допускать такого», — отметила Мерзлякова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 200 ошибочно мобилизованных, но на территории всего Центрального военного округа.