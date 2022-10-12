Париж, , 12:57 — REGNUM Согласно опросу, компании и частные лица во Франции должны нести наказание за не соблюдение правила обогрева помещений, передает BFM TV.

Еврохолод. Макрон. Франция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опросу, проведенному компанией Rothelec, более 68% опрошенных считают, что было бы выгодно наказывать всех, кто не играет по правилам, 27% выступили против такой практики, 5% предпочитают не комментировать этот вопрос.

Если большинство, 41%, считают, что наказывать следует как физических лиц, так и компании, 21% считают, что преследовать по закону следует только компании, а 12% — только отдельных лиц.

Кроме того, 54% респондентов во Франции считают, что наказанием должен стать штраф в размере 1500 евро или больше.

Во Франции установлен предел 19°С в помещениях. Компании, которые не соблюдают это правило, теоретически могут быть оштрафованы на 1500 евро и 3000 евро в случае повторного нарушения.