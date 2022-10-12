Уфа, , 13:02 — REGNUM Десять тонн фруктов для воспитанников социальных приютов и центров содействия семейному воспитанию Башкирии прислал государственный совет Крыма. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что грузовик с десятью тоннами отборных фруктов прибыл в Уфу ко дню республики.

«Нам очень приятно получить такой подарок от жителей Крыма. Я общался с председателем государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым — крымчане благодарны нам за ту поддержку, которую мы с 2014 года оказываем им по всем направлениям, за всестороннюю помощь Белогорскому району Крыма, над которым Башкирия взяла шефство», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания — Башкирии Константина Толкачева.

Он добавил, что Крым стал сильным регионом России, который крепко стоит на ногах и сам делает подарки Башкирии.

«Уверен, что и новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации по итогам референдума, пройдут процесс интеграции так же быстро и успешно. Вся страна будет оказывать им в этом поддержку», — отметил спикер республиканского парламента.

Отмечается, что фрукты переданы воспитанникам 28 детских социальных учреждений — приютов и детских домов Башкирии.

Напомним, что в Башкирии 1344 ребенка являются воспитанниками социальных приютов и центров содействия семейному воспитанию.

Читайте также: Глава Башкирии в день республики возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву