Донецк, 12 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человека личного состава. Об этом 12 октября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР совместно с Вооруженными Силами РФ уничтожили за сутки: две гаубицы М777, два грузовых автомобиля с боеприпасами, три огневые точки и три беспилотника ВСУ.

«Потери в живой силе противника составили до 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 киевских боевиков.