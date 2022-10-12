Москва, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин проявил внимание к своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, накинув ему на плечи своё пальто. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами президентского пула, видно, что Аль Нахайян выходит из здания после переговоров с Путиным в наброшенном на плечи чёрном пальто. Его помощник в это время ожидал президента с серой курткой в руках. В Санкт-Петербурге накануне было прохладно.

«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей [двух стран]», — так прокомментировал Песков поступок Путина.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, вернули ли Путину пальто, но отметил, что никакой проблемы в этом нет.

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