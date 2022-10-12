Москва, 12 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проявил внимание к своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, накинув ему на плечи своё пальто. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами президентского пула, видно, что Аль Нахайян выходит из здания после переговоров с Путиным в наброшенном на плечи чёрном пальто. Его помощник в это время ожидал президента с серой курткой в руках. В Санкт-Петербурге накануне было прохладно.

«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей [двух стран]», — так прокомментировал Песков поступок Путина.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, вернули ли Путину пальто, но отметил, что никакой проблемы в этом нет.

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