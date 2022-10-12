Путин согрел президента ОАЭ своим пальто
Москва, 12 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проявил внимание к своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, накинув ему на плечи своё пальто. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.
На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами президентского пула, видно, что Аль Нахайян выходит из здания после переговоров с Путиным в наброшенном на плечи чёрном пальто. Его помощник в это время ожидал президента с серой курткой в руках. В Санкт-Петербурге накануне было прохладно.
«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей [двух стран]», — так прокомментировал Песков поступок Путина.
Представитель Кремля не смог ответить на вопрос, вернули ли Путину пальто, но отметил, что никакой проблемы в этом нет.
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