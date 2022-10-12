Сеул, 12 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. За последние несколько лет в Южной Кореи участились случаи преследования и насилия во время свиданий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального полицейского управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что в 2021 году в стране было зарегистрировано 3621 случай преследования. В 2020 году показатель составил 1444 случая, в 2019 году — 1938 случаев, в 2018 году — 897 случаев.

В период с января по августа 2022 года в стране было зафиксировано 4992 преступления, связанных преследованием.

Кроме того в 2021 году в Сеуле было зафиксировано 10 266 случаев насилия во время свиданий, что в три раза больше, чем в 2018 году.

Между тем по состоянию на сентябрь текущего года в женских и молодежных отделах полицейского управления в Сеуле работали 710 человек. В 2021 году показатель составил 666 человек, в 2020 году — 722 человека.