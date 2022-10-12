Екатеринбург, 12 октября 2022, 13:21 — REGNUM Более 3 тыс. свердловчан за два дня (6-7 октября) обратились на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Об этом 12 октября в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам омбудсмена, звонки принимаются на горячую линию Свердловской области по вопросам мобилизации и горячую линию при уполномоченном по правам человека региона. Такое взаимодействие позволяет обработать все звонки, что не удалось бы при наличии только одной линии.

Чаще всего свердловчан интересуют вопросы призыва в военкоматы, условий в мобилизационных, учебных центрах и ближе к передовой. Уральцы также обращаются по вопросу невозможности мобилизации из-за проблем со здоровьем и по предоставлению кредитных каникул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении льгот мобилизованным. В том числе права на получение кредитных каникул и неначисления пени по коммунальным долгам.