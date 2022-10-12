Екатеринбург, 12 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Более 3 тыс. свердловчан за два дня (6-7 октября) обратились на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Об этом 12 октября в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам омбудсмена, звонки принимаются на горячую линию Свердловской области по вопросам мобилизации и горячую линию при уполномоченном по правам человека региона. Такое взаимодействие позволяет обработать все звонки, что не удалось бы при наличии только одной линии.

Чаще всего свердловчан интересуют вопросы призыва в военкоматы, условий в мобилизационных, учебных центрах и ближе к передовой. Уральцы также обращаются по вопросу невозможности мобилизации из-за проблем со здоровьем и по предоставлению кредитных каникул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении льгот мобилизованным. В том числе права на получение кредитных каникул и неначисления пени по коммунальным долгам.