Запорожская область, 12 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Пензенская область в рамках шефской помощи передала Пологовскому району Запорожской области новую партию гуманитарного груза. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/penzregru В Запорожскую область доставили рамы для восстановления школ

В Пологовский район доставили продукты питания, оконные рамы для школ, где завершается ремонт. Основная часть учебных организаций восстановлена силами Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце сентября из Пензы направили тракторы в Запорожскую область для очистки улиц в зимний период.

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