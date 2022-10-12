Макеевка, ДНР, , 12:51 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:8 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Днепропетровской области сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе региона.