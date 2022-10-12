Краснодар, , 12:51 — REGNUM Более 20 фабрик и заводов Краснодарского края перепрофилируются и увеличивают объем выпуска продукции для СВО. Об этом журналистам сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кубанские промышленные предприятия оперативно расширяют выпуск продукции для обеспечения участников СВО. Швейные фабрики готовы поставлять текстиль, они также начали производить термобелье, экипировку, спальные мешки, современные военные рюкзаки и многое другое. Производители обуви увеличивают выпуск сапог, предприятия химпрома — косметико-гигиенической продукции», — уточнил глава Кубани.

Кондратьев отметил, что заводы и фабрики Кубани не только наращивают объёмы производства, но и осваивают выпуск новых видов товаров.