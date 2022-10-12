Краснодар, 12 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Более 20 фабрик и заводов Краснодарского края перепрофилируются и увеличивают объем выпуска продукции для СВО. Об этом журналистам сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Кубанские промышленные предприятия оперативно расширяют выпуск продукции для обеспечения участников СВО. Швейные фабрики готовы поставлять текстиль, они также начали производить термобелье, экипировку, спальные мешки, современные военные рюкзаки и многое другое. Производители обуви увеличивают выпуск сапог, предприятия химпрома — косметико-гигиенической продукции», — уточнил глава Кубани.

Кондратьев отметил, что заводы и фабрики Кубани не только наращивают объёмы производства, но и осваивают выпуск новых видов товаров.