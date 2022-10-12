Улан-Удэ, 12 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В военном комиссариате Бурятии опровергли слухи о второй и последующих волнах частичной мобилизации. По словам первого заместителя военкома республики, полковника Игоря Кубильника, идёт плановая работа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Военкомат в Бурятии

Он рассказал, что всем военкоматам округа установлено задание для комплектования частей. Задание по регионам выдаётся с учётом числа граждан, состоящих на воинском учёте.

«В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было 2 недели назад. Достаточно работы военкоматов», — отметил он.

В связи с этим военкоматы проводят отбор и оповещение граждан, находящихся в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. За работой призывных комиссий, пунктов предварительного сбора граждан ведётся контроль со стороны органов исполнительной власти, прокуратуры и так далее.