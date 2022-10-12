Москва, 12 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Ежедневные упражнения США и европейских стран в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, в которой Россия участвовать не будет. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств — США, европейские — ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на территории б. УССР может сопровождаться ошибками и просчетами, которые приведут к «Армагеддону». При этом он отверг вероятность применения ядерного оружия Россией.