Днепропетровск, Украина, 12 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Власти Днепропетровской области сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре в Каменском районе региона.

mikegi Взрыв

Глава ОВА Валентин Резниченко рассказал, что утром был нанесён удар по энергетической инфраструктуре Каменского района.

«Там сильный пожар и разрушения. Спасатели укрощают пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование», — написал чиновник в телеграм-канале.

Киевские СМИ 12 октября сообщают о новых взрывах на территории бывш. УССР, в результате которых выходят из строя объекты энергетической инфраструктуры.