Тюмень, , 12:46 — REGNUM Тюменцу Николаю Цуканову 12 октября на площади Памяти поисковики вручили личные вещи его погибшего в годы Великой Отечественной войны брата-красноармейца Дмитрия Цуканова. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Торжественная церемония проводов в последний путь солдата Красной Армии Дмитрия Цуканова Информационный центр правительства Тюменской области

Останки бойца Красной Армии Дмитрия Цуканова были обнаружены поисковиками летом 2022 года в Волгоградской области. Опознать бойца помог солдатский медальон.

«Дмитрий Григорьевич Цуканов, 1923 года рождения, уроженец деревни Малинова Тюменской области. Был призван Маслянским РВК Сладковского района в 1941 году», — было написано во вкладыше, который хранился более 80 лет.

Николай Цуканов будет похоронен на родной земле.

Всего в 2022 году поисковиками Тюменской области обнаружены останки 367 бойцов и командиров Красной армии. На сегодня установлено 16 имен. Найдены родные шести солдат, трём семьям переданы медальоны, ещё десять находятся на экспертизе.