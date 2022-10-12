Ижевск, 12 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. По итогам января-сентября в Удмуртии введено в эксплуатацию около 1 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Телеграм-канал Михаила Дегтярева Частные дома

Он уточнил, что основной объем ввода жилья обеспечили индивидуальные застройщики. За указанный период жители республики поставили на кадастровый учет 680 тыс. кв. метров частного жилья. При этом размер частных домов вырос в среднем на 20%. Если в 2016 году жители регистрировали дома размером в среднем 92 кв. метра, в 2022 году средняя площадь достигла 115 кв. метров.

Также на территории региона за девять месяцев ввели 43 многоквартирных дома общей площадью около 400 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на середину сентября, в республике продолжалось строительство 125 многоквартирных домов, 19 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

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