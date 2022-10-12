Москва, , 12:44 — REGNUM На выплаты универсального пособия малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам из федерального бюджета в 2023 году будет выделено свыше 520 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, ранее правительство РФ внесло в Госдуму был законопроект, который вводит единый подход к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

«Предусмотрены средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда в объеме в 2023 году — 520,77 млрд рублей, в 2024 году — 1 184,72 млрд рублей, в 2025 году — 1 285,28 млрд рублей на универсальное ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам», — указано в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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