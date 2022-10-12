Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирске подготовлен перечень дополнительных мер поддержки семей мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Пакет мер включает: создание службы психологической помощи и патронажа семей, нуждающихся в профессиональной семейной и личной психологической поддержке; введение упрощённого порядка оказания материальной помощи на приобретение товаров первой необходимости, покупку одежды и обуви, прохождение лечения, ремонт жилого помещения, подготовку ребёнка к школе; обеспечение приоритетного права детей и пожилых членов семей на социальное обслуживание, реабилитацию и оздоровление в профильных социальных учреждениях; содействие в предоставлении медпомощи, госпитализации и иных вопросах медобслуживания; оказание юридической помощи; создание оперативного штаба волонтёрской помощи; предоставление одежды, обуви, продуктов питания, игрушек и иных предметов первой необходимости; оказание содействия в поиске работы, повышении квалификации и трудоустройстве.

Городские власти подчеркнули, что первый пакет мер соцпомощи направлен на создание условий для сохранения уровня жизни, снижение финансовой нагрузки и психологической напряженности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семьям мобилизованных новосибирцев вернут деньги, потраченные на покупку формы и лекарств.

Читайте также: Мобилизованным новосибирцам пообещали вернуть деньги за купленную форму