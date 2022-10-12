Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Приостановка на год поставок американского оружия Саудовской Аравии может сыграть на руку России и Китаю, такую оценку дал член палаты представителей США демократ Адам СМИ 11 октября в эфире телеканала CNN.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в Сенат США был внесен проект закона о прекращении на один год продажи оружия Саудовской Аравии. Как указывается в документе, »законопроект внесен для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов».

«Саудовская Аравия будет все больше и больше поворачивается к России и Китаю. И как это отразится на наших интересах?» — отметил он.

«Так что это намного сложнее, чем просто сказать, знаете, нам не нравится Саудовская Аравия, и поэтому мы ее отсекаем, и оттуда все будет хорошо, потому что у них очень напряженные, сложные отношения», — добавил законодатель.

Смит также подчеркнул, что США должны оказать большее давление на Саудовскую Аравию в отношении таких вопросов, как нарушения прав человека, добавив, что приостановка продажи оружия позволит Саудовской Аравии установить более тесные отношения с Россией и Китаем.

«Я думаю, что у Путина потенциально может быть более близкий союзник в борьбе с [киевским режимом]. У Китая будет более широкий доступ на Ближний Восток. И там будут серьезные проблемы. И после всего этого, станет ли Саудовская Аравия лучшим глобальным игроком?» — продолжил он.