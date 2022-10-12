США могут подтолкнуть Саудовскую Аравию в руки РФ и Китая, считает демократ
Вашингтон, 12 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Приостановка на год поставок американского оружия Саудовской Аравии может сыграть на руку России и Китаю, такую оценку дал член палаты представителей США демократ Адам СМИ 11 октября в эфире телеканала CNN.
Ранее в Сенат США был внесен проект закона о прекращении на один год продажи оружия Саудовской Аравии. Как указывается в документе, »законопроект внесен для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов».
Смит также подчеркнул, что США должны оказать большее давление на Саудовскую Аравию в отношении таких вопросов, как нарушения прав человека, добавив, что приостановка продажи оружия позволит Саудовской Аравии установить более тесные отношения с Россией и Китаем.