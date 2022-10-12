Киев, 12 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР прогремела новая волна взрывов, сообщают 12 октября киевские СМИ.

mikegi Взрыв

В частности, утром поступила информация о взрывах в Николаеве и Николаевской области. В двух районах Сумской области отключили электричество. Очевидцы рассказали об ударе по Камянскому району Днепропетровской области.

Согласно карте регионов, в которых 12 октября объявлена воздушная тревога, предупреждение действует в Киеве, Черкасской, Одесской, а также Полтавской областях.