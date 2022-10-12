Париж, 12 октября 2022, 12:39 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню официально квалифицировал французское военное присутствие на восточном фланге НАТО как «операции в Восточной Европе», передает BFM TV.
Министерский указ вступает в силу на следующий день после его опубликования, охватывает период с 20 февраля 2022 года по 19 февраля 2024 года. Текст указа перечисляет положения на случай ранений солдат и косвенно указывает на возможность считать солдата, смертельно раненного в ходе внешней операции, «погибшим за Францию».
Цель состоит в том, чтобы гарантировать солдатам, а также их наследникам, преимущество повышенного покрытия рисков инвалидности и смерти, как сообщает указ.
В настоящее время Франция является базовым государством для миссии НАТО в Румынии, в которой в настоящее время находятся 350 французских солдат. Около 300 французских солдат также размещены в Эстонии в составе НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, Киев благодарит Францию за отправку военной техники, в частности артиллерийских установок Caesar.
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