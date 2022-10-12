Дамаск, , 13:46 — REGNUM На территориях Сирии, оккупированных боевиками-исламистами, вспыхнули боевые действия. Об этом 12 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Война в Сирии Mil.ru

По данным журналистов, в городе аль-Баб на севере провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между поддерживаемыми Турцией боевиками двух группировок. Позднее, бои перекинулись на территорию города Африн и соседних населённых пунктов.

Отмечается, что в результате конфликта погибли и получили ранения несколько десятков боевиков. Известно о как минимум двоих погибших и семерых раненых мирных жителях.